Immobilier commercial VGP Park Kekava

VGP Parc Kekava
Stratégiquement situé à l'intersection de l'autoroute A7 importante (également connue sous le nom de Via Baltica) et de l'autoroute A5.
Accès :
- accès direct à la route et depuis celle-ci;
- connectivité exceptionnelle avec les principaux axes de transport;
- Excellente connexion au centre de Riga.
Installations et services de production:
- une main-d'œuvre abondante;
-toutes les infrastructures sur place;
-les solutions clé en main, faites sur mesure.
Localisation sur la carte
Kekava, Lettonie
