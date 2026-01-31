Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Kazakhstan
  3. Astana
  4. Commercial

Immobilier commercial en Astana, Kazakhstan

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 2 000 m² dans Astana, Kazakhstan
UP UP
Propriété commerciale 2 000 m²
Astana, Kazakhstan
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 1
Prom.base à vendre à Astana.2000 m2 Superficie générale-1ha Superficie de la parcelle2013 an…
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Entreprise établie 55 m² dans Astana, Kazakhstan
Entreprise établie 55 m²
Astana, Kazakhstan
Surface 55 m²
💼 À vendre prêt affaires rentables - aubergeHébergement opérationnel dans la partie centrale…
$235,000
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller