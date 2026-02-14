Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Kazakhstan
  3. Almaty
  4. Commercial

Immobilier commercial en Almaty, Kazakhstan

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 343 m² dans Almaty, Kazakhstan
TOP TOP
Propriété commerciale 343 m²
Almaty, Kazakhstan
Nombre de pièces 15
Surface 343 m²
Nombre d'étages 1
Une propriété commerciale dans la zone la plus recherchée d'Almaty est disponible à la vente…
$595,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Propriété commerciale 521 m² dans Almaty, Kazakhstan
Propriété commerciale 521 m²
Almaty, Kazakhstan
Surface 521 m²
GOLF et les entreprises coexistent depuis longtemps. Convenir qu'aucune réunion dans les res…
$2,50M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller