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Appartements Piscine à vendre en Verbano Cusio Ossola, Italie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 63 m²
PL-PR-A09. Appartement en première ligne.Dans le paysage pittoresque de Feriolo, dans une ré…
$363,382
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Types de propriétés en Verbano Cusio Ossola

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Verbano Cusio Ossola, Italie

Bon marché
Luxe
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