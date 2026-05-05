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Appartements à vendre en Verbano Cusio Ossola, Italie

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Verbania
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Omegna
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57 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 113 m²
Numéro d'identification - 20059. VB-Nouveaux appartements à BavenoDans un petit complexe rés…
$386,826
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Appartement 2 chambres dans Ghiffa, Italie
Appartement 2 chambres
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 152 m²
FP-3337. Appartement, Giffa, Verbania, ItalieDans Ghiffa sur une colline appartement dans un…
$379,793
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
PL-PR_A03. Streak. Penthouse donnant sur le lacStreak. Penthouse spacieux avec terrasses et …
$386,826
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 105 m²
PL-PR_A10. Streak. Appartement.Appartement confortable dans un petit complexe résidentiel, p…
$351,660
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
- Oui. Un penthouse donnant sur le lac ! - Streak.Stresa est un penthouse entièrement rénové…
$773,652
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Appartement 2 chambres dans Ghiffa, Italie
Appartement 2 chambres
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
FP-T308. Appartements (ventes) » Italie » Lac Majeur » GiffaA Giff, dans une prestigieuse vi…
$440,747
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 70 m²
PL-PR_A19. Baveno. Lac Majeur. Appartement avec jardinLac Majeur. Belle 3 pièces avec vue su…
$328,216
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Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
FP-100817-1. Appartement dans le centre de Stresa, donnant sur les îles de BorromeoA Stresa,…
$504,046
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Appartement 3 chambres dans Oggebbio, Italie
Appartement 3 chambres
Oggebbio, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 130 m²
Numéro d'identification - 20014. Appartements à OjebbioDans le parc de 9000 mètres carrés su…
$339,938
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 105 m²
PL-PR-A10. Appartement de 2 pièces situé dans un endroit calme, très proche du centre histor…
$328,216
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 80 m²
PL-PR-A00. Appartement lumineux avec terrassesA deux pas du lac et du centre-ville historiqu…
$257,884
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
FP-T342. Appartement élégant donnant sur le lacElégant appartement donnant sur le lac, situé…
$504,046
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 184 m²
FP-T512. Appartements dans une villa à deux appartements dans le centre de StresaAppartement…
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Appartement 2 chambres dans Ghiffa, Italie
Appartement 2 chambres
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 133 m²
FP-T337. Appartement de luxe au rez-de-chaussée à Giffa (Lake Maggiore)A Giff, dans la prest…
$527,490
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Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
FP-T238. Appartements prestigieux à vendre à BavenoDans une prestigieuse villa historique di…
$1,15M
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Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 181 m²
FP-T459. Penthouse au troisième étage dans la ville de StresaA 1 km du centre de Stresa, dan…
$797,096
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 103 m²
FP-0016. Appartement élégant à Stresa avec une terrasse donnant sur le lac et le jardinAppar…
$644,710
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Appartement 1 chambre dans Belgirate, Italie
Appartement 1 chambre
Belgirate, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 90 m²
ID - 20060. VB-Appartements dans Belgirat Lac Majeur- L'appartement est situé dans un quarti…
$252,023
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 162 m²
FP-T341. Appartements (ventes) » Italie » Lac Majeur » StresaSur la colline de Stresa dans l…
$398,548
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Appartement dans Zoverallo, Italie
Appartement
Zoverallo, Italie
Surface 310 m²
FP-T109. Appartements de deux niveaux à IntraÀ Intra, dans un élégant bâtiment monumental di…
$879,150
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Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 480 m²
FP-3307. Appartements de luxe dans une prestigieuse vieille villa de la fin du 18ème siècleN…
$2,34M
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 160 m²
FP-T428. Grand appartement de deux niveaux à StresaGrand appartement de deux niveaux situé a…
$644,710
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Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
FP-100817. Appartement à Stresa donnant sur les îles Borromeo et le lac MajeurAppartement à …
$797,096
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Appartement 1 chambre dans Ghiffa, Italie
Appartement 1 chambre
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 62 m²
FP-T102. Appartement de luxe d'une chambre dans la ville de GiffaA Giff, dans la prestigieus…
$255,540
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Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 270 m²
PL-PR-A08. Appartement de luxe Lac Majeur, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiémontAppartement …
$820,540
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Appartement 3 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 3 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
- Oui. Appartement donnant sur le lac dans la ville d'OmenyaDans le quartier résidentiel au-…
$275,467
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Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
FP-T320. Appartement gracieux dans le centre de StresaAppartement gracieux dans le centre de…
$293,050
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Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 89 m²
FP-T328. Appartement dans un complexe résidentiel avec une jetée, à BavenoA l'intérieur de l…
$275,467
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Appartement 4 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 4 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 120 m²
- C'est le cas. Appartements avec vue sur le magnifique lac - OrtaOmenja, dans un quartier r…
$293,050
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Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 170 m²
FP-T372-1. Appartement de luxe au premier étage de la villa historiqueAppartement de luxe au…
$1,52M
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Types de propriétés en Verbano Cusio Ossola

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Verbano Cusio Ossola, Italie

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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