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Appartements à vendre en Verbania, Italie

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Appartement
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Appartement 2 chambres dans Cavandone, Italie
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Nombre de pièces 3
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FP-0031. Appartement prestigieux à vendre à Verbania avec jardin et vue sur le lac MajeurA v…
$668,154
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Appartement 3 chambres dans Cavandone, Italie
Appartement 3 chambres
Cavandone, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
FP-T457. Appartement de deux niveaux dans le centre de VerbaniaDans une élégante demeure au …
$410,270
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