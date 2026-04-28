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Immobilier commercial en Unione dei Comuni Circondario dellEmpolese Valdelsa, Italie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 400 m² dans Certaldo, Italie
Propriété commerciale 1 400 m²
Certaldo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 400 m²
KK-1158. Vignoble, cave à Certaldo - province de Florence - ToscaneDomaine, cave à quelques …
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans Montaione, Italie
Propriété commerciale
Montaione, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
C'est ce que j'ai dit. Magnifique Villa. AgritourismeRemarquable agriturisme, à partir de 12…
$4,34M
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Red Feniks Montenegro
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