Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Lombardie
  4. Commercial

Immobilier commercial en Lombardie, Italie

Desenzano del Garda
5
Lonato del Garda
3
24 propriétés total trouvé
SOLAR POWER PLANT DEVELOPMENT dans Cassina Fra Martino, Italie
SOLAR POWER PLANT DEVELOPMENT
Cassina Fra Martino, Italie
Nous présentons un projet de développement.Terrain pour la construction d'une centrale solai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale 900 m² dans Côme, Italie
Propriété commerciale 900 m²
Côme, Italie
Surface 900 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville sur Pasquale Paoli Street – élégance, potentiel et polyvalenceSur Pasquale P…
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Boutique 75 m² dans Menaggio, Italie
Boutique 75 m²
Menaggio, Italie
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Une chambre située dans le centre de Menajo, sur le lac de Côme, est à vendre. La chambre pe…
$287,930
Laisser une demande
HYDROELECTRIC POWER STATION dans Angera, Italie
HYDROELECTRIC POWER STATION
Angera, Italie
PrêtUne centrale hydroélectrique opérationnelle de 1 MW située en Italie est disponible à la…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
$816,448
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 1 000 m² dans Bedizzole, Italie
Propriété commerciale 1 000 m²
Bedizzole, Italie
Nombre de pièces 14
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 1 000 m²
In an ancient village dating from the fourteenth century, in the immediate Garda hinterland,…
$2,41M
Laisser une demande
Propriété commerciale 145 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 145 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 145 m²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
$544,299
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
$1,96M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 700 m² dans Acquaseria, Italie
Propriété commerciale 700 m²
Acquaseria, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 700 m²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
$15,78M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans Pozzolengo, Italie
Propriété commerciale
Pozzolengo, Italie
GA-V001281. ВИНОГРАДНИК В ЛУГАНЕ DOC В POZZOLENGOРасположенный на территории района и консор…
$4,90M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 6 500 m² dans Padenghe sul Garda, Italie
Propriété commerciale 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 6 500 m²
GA-V000403. Отель с видом на озеро в Padenghe sul GardaРасположенный в красивом и спокойном …
$19,59M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 60 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 60 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 60 m²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
$261,263
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 77 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 77 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 77 m²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
$381,009
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 340 m² dans Laglio, Italie
Hôtel 340 m²
Laglio, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 340 m²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,71M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans San Felice del Benaco, Italie
Propriété commerciale
San Felice del Benaco, Italie
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
$293,921
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 1 400 m² dans Puegnago del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 400 m²
Puegnago del Garda, Italie
Surface 1 400 m²
GA-V001427. Магазин в продаже в Пуэньяго-суль-ГардаС видом и прямым выходом на государственн…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 110 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 110 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 110 m²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
$283,035
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 1 566 m² dans Polpenazze del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 566 m²
Polpenazze del Garda, Italie
Nombre de pièces 24
Chambres 7
Surface 1 566 m²
The historic building in the centre of Polpenazze del Garda is an ideal solution for those w…
$2,14M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
$326,579
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans San Felice del Benaco, Italie
Propriété commerciale
San Felice del Benaco, Italie
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
$348,351
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans Salo, Italie
Propriété commerciale
Salo, Italie
ABI-1098A . Земельный участок в Сало На первой линии озера Гарда, в престижной зоне, земельн…
$4,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Entrepôt 849 m² dans Carlazzo, Italie
Entrepôt 849 m²
Carlazzo, Italie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 849 m²
We offer a building with an artisan, commercial and residential use for what concerns the fi…
$1,48M
Laisser une demande
Propriété commerciale 76 m² dans Campione dItalia, Italie
Propriété commerciale 76 m²
Campione dItalia, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
The ASTOR Condominium is located in the center of Campione d'Italia. The entire building was…
$501,725
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 815 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$620,501
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Aller