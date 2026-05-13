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Immobilier commercial en Lonato del Garda, Italie

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Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
ABI-1234A. Terrain donnant sur le lac de Garde pour la construction de 6 villas séparéesTerr…
$2,11M
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GA-V001053. Terrain dans un secteur vallonné à LonatoInséré dans un cadre résidentiel presti…
$351,660
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- C'est le cas. Terrain à vendre à LonatoSitué dans une zone vallonnée élégante avec une vue…
$879,150
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