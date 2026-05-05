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Immobilier commercial en Desenzano del Garda, Italie

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5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 145 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 145 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 145 m²
GA-V000874. Idéal espace commercial pour la restauration à Desenzano del GardaA l'entrée du …
$586,100
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Propriété commerciale 1 815 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 1 815 m²
C'est le cas de GA-V001438. Bâtiment de bureaux avec grand entrepôt à Desenzano del GardaSit…
$668,154
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Propriété commerciale 110 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 110 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 110 m²
- C'est le cas. Nouveau magasin au centre avec une excellente visibilité à Desenzano Del Gar…
$304,772
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Propriété commerciale 60 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 60 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 60 m²
GA-V001410. Bureau dans un bâtiment historique à Desenzano del GardaSitué dans un excellent …
$281,328
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Propriété commerciale 77 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 77 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 77 m²
- C'est le cas. Magasiner dans le centre de la ville à Desenzano Del GardaSitué dans le cent…
$410,270
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