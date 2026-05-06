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Mountain View Appartements à vendre en Imperia, Italie

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Sanremo
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Bordighera
34
Vintimille
3
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4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bordighera, Italie
Appartement 1 chambre
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 2
A la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente un appartement exc…
$521,486
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Penthouse 2 chambres dans Bordighera, Italie
Penthouse 2 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 2/2
À la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente un appartement exc…
$926,016
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Appartement 2 chambres dans Bordighera, Italie
Appartement 2 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/2
A la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente trois appartements…
$804,348
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Sanremo, Italie
Appartement 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 2
Vous voulez acheter un bel appartement à Sanremo ? Nous vous invitons à lire notre offre. No…
$530,555
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Types de propriétés en Imperia

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Imperia, Italie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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