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Vue sur la mer Appartements à vendre en Imperia, Italie

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Sanremo
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Vintimille
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Penthouse 2 chambres dans Bordighera, Italie
Penthouse 2 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 2/2
À la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente un appartement exc…
$926,016
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Appartement 1 chambre dans Sanremo, Italie
Appartement 1 chambre
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Dans un quartier résidentiel calme et confortable de San Remo, à seulement 10 minutes à pied…
$280,450
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Condo 2 chambres dans Sanremo, Italie
Condo 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Appartement lumineux et calme à vendre à San Remo - 300 m de la merA vendre un appartement c…
$261,590
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Types de propriétés en Imperia

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Imperia, Italie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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