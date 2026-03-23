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Appartements à vendre en Bordighera, Italie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Bordighera, Italie
Appartement 2 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/2
A la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente trois appartements…
$819,168
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Penthouse 2 chambres dans Bordighera, Italie
Penthouse 2 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 2/2
À la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente un appartement exc…
$926,016
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Appartement 1 chambre dans Bordighera, Italie
Appartement 1 chambre
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 2
A la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente un appartement exc…
$534,261
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AuraAura
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