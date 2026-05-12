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Immobilier commercial en Brescia, Italie

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Desenzano del Garda
5
Lonato del Garda
3
16 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Salo, Italie
Propriété commerciale
Salo, Italie
ABI-1098A Terrain à Salo Sur la première ligne du lac de Garde, dans une zone prestigieuse, …
$4,69M
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Propriété commerciale 1 815 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 1 815 m²
C'est le cas de GA-V001438. Bâtiment de bureaux avec grand entrepôt à Desenzano del GardaSit…
$668,154
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Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
GA-V001053. Terrain dans un secteur vallonné à LonatoInséré dans un cadre résidentiel presti…
$351,660
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Propriété commerciale 1 400 m² dans Puegnago del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 400 m²
Puegnago del Garda, Italie
Surface 1 400 m²
- C'est le cas. Magasin à vendre à Puenyago sul GardaAvec vue et accès direct à la route d'É…
$1,13M
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Propriété commerciale dans San Felice del Benaco, Italie
Propriété commerciale
San Felice del Benaco, Italie
- C'est le cas. Terrain à vendre à San Felice del BenacoSitué dans une belle zone vallonnée …
$375,104
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Propriété commerciale dans Pozzolengo, Italie
Propriété commerciale
Pozzolengo, Italie
GA-V001281. Vin à Lugana Doc à PozzolengoSitué sur le territoire du district et du consortiu…
$5,27M
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Propriété commerciale 77 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 77 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 77 m²
- C'est le cas. Magasiner dans le centre de la ville à Desenzano Del GardaSitué dans le cent…
$410,270
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Propriété commerciale 145 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 145 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 145 m²
GA-V000874. Idéal espace commercial pour la restauration à Desenzano del GardaA l'entrée du …
$586,100
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Propriété commerciale 6 500 m² dans Padenghe sul Garda, Italie
Propriété commerciale 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 6 500 m²
GA-V000403. Hôtel donnant sur le lac à Padenghe sul GardaSitué dans une belle et paisible zo…
$21,10M
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Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
ABI-1234A. Terrain donnant sur le lac de Garde pour la construction de 6 villas séparéesTerr…
$2,11M
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Propriété commerciale dans Lonato del Garda, Italie
Propriété commerciale
Lonato del Garda, Italie
- C'est le cas. Terrain à vendre à LonatoSitué dans une zone vallonnée élégante avec une vue…
$879,150
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Propriété commerciale dans San Felice del Benaco, Italie
Propriété commerciale
San Felice del Benaco, Italie
- Oui. Terrain sous la construction de Villa dans un beau secteur avec vue dégagée à San Fel…
$316,494
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Propriété commerciale 60 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 60 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 60 m²
GA-V001410. Bureau dans un bâtiment historique à Desenzano del GardaSitué dans un excellent …
$281,328
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Propriété commerciale 110 m² dans Desenzano del Garda, Italie
Propriété commerciale 110 m²
Desenzano del Garda, Italie
Surface 110 m²
- C'est le cas. Nouveau magasin au centre avec une excellente visibilité à Desenzano Del Gar…
$304,772
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Propriété commerciale 1 566 m² dans Polpenazze del Garda, Italie
Propriété commerciale 1 566 m²
Polpenazze del Garda, Italie
Nombre de pièces 24
Chambres 7
Surface 1 566 m²
The historic building in the centre of Polpenazze del Garda is an ideal solution for those w…
$2,14M
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Propriété commerciale 1 000 m² dans Bedizzole, Italie
Propriété commerciale 1 000 m²
Bedizzole, Italie
Nombre de pièces 14
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 1 000 m²
In an ancient village dating from the fourteenth century, in the immediate Garda hinterland,…
$2,41M
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