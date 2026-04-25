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Immobilier commercial en Bagno a Ripoli, Italie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 613 m² dans Grassina, Italie
Propriété commerciale 613 m²
Grassina, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 613 m²
KK-1261. Vignoble, cave en ToscaneCe domaine de 41 hectares, situé au cœur de la Toscane et …
$3,28M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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