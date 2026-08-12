Quartier résidentiel Projet neuf à or akiva – quartier or yam, à deux pas de césarée

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Projet neuf à Or Akiva – Quartier Or Yam, à deux pas de Césarée
Un emplacement stratégique à Or Akiva
Ce projet neuf à Or Akiva Or Yam se situe à seulement 8 minutes des plages de Césarée et de Sdot Yam. L'environnement est calme, verdoyant et parfaitement connecté aux grands axes routiers.
La gare d'Or Akiva permet de rejoindre rapidement Tel Aviv et Haïfa. Vous profitez aussi d'un accès direct au parc industriel de Césarée.
Le quartier est pensé pour les familles. Il propose de vastes parcs, des jardins communautaires, des pistes cyclables et des écoles de qualité.
Un complexe résidentiel moderne et familial
Le projet comprend 5 immeubles de 9 à 12 étages à Or Akiva. Il propose des appartements de 3 et 5 pièces, ainsi que des rez-de-jardin et des penthouses.
Chaque bâtiment est conçu avec une architecture contemporaine et un haut niveau de prestations. Le confort et la qualité de vie communautaire sont au cœur du projet.
Des appartements spacieux et bien équipés
Les appartements offrent un design fonctionnel. Ils bénéficient d'une excellente isolation thermique et acoustique, ainsi que d'équipements modernes pour plus de confort.
Appartements 5 pièces à Or Akiva
• 122 m² + terrasse de 16,5 m²
• À partir du 7ᵉ étage
• Orientation et vues variées selon les bâtiments
• À partir de 2 880 000 shekels
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Or Aqiva, Israël
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