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Quartier résidentiel ✨ appartement de luxe rare – terrasse géante, parkings privés & prestations haut de gamme

Jérusalem, Israël
depuis
$2,07M
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11
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ID: 39665
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

À propos du complexe

Vous recherchez un appartement au niveau de finition exceptionnel, offrant grands espaces, intimité et confort maximal ? Ce bien est fait pour vous. Entièrement rénové, pensé avec un design intelligent et doté d’un niveau technique parmi les plus avancés du marché, cet appartement se distingue par ses volumes généreux et ses prestations premium. ? Points forts Immense terrasse de 100 m² avec vue dégagée Deux parkings privés Grand espace de stockage / cave Système domotique avancé (électricité intelligente) Climatisation mini-centrale dans tout l’appartement Rénovation complète et matériaux haut de gamme Plan optimisé offrant confort et modernité Un bien rare, combinant luxe, technologie et espaces exceptionnels, idéal pour ceux qui recherchent une qualité de vie supérieure

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Jérusalem, Israël
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