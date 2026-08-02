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Quartier résidentiel À louer place de parking souterraine herzliya pitouah

Herzliya, Israël
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$278
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Quartier résidentiel À louer place de parking souterraine herzliya pitouah
1
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ID: 39660
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Wingate

À propos du complexe

Référence : 6996 Quartier : Hertzilia Pitouah, Medinat Hayehudim Location place de parking Parking souterrain Immédiat

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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