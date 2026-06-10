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Quartier résidentiel Jerusalem centre ville

Jérusalem, Israël
depuis
$4,10M
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5
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ID: 38016
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Le projet se situe dans un lieu Ideal , a proximité de la grande synagogue de Jerusalem , a 7 mn a pied de la Mamilla et des grands hôtels .A quelque pas du Tramway . Cet Immeuble classé , style Bauhaus .comprendra 8 étages , prestations intérieurs et extérieurs de haute qualite . Spa avec Piscine intérieure privée offrant une vie exceptionnelle en plein coeur de Jerusalem . grand choix d appartements du 2 pièces au Penthouse .

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Jérusalem, Israël
Éducation
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