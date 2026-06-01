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Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,24M
01/06/2026
$2,24M
31/05/2026
$2,24M
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9
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ID: 36947
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 52

À propos du complexe

Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e étage élevé – Triple exposition – Ascenseur – Parking – Mamad – Tofes 4 obtenu Prix : 6,300,000 Nis

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Tel-Aviv, Israël
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