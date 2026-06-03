  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme

Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,19M
;
11
Laisser une demande
ID: 37938
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Oliphant, 9

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, 10 rue Oliphant Dans un quartier paisible et bucolique du centre-ville Spacieux et confortable appartement de 3 pièces Vue dégagée au nord 3e étage sans ascenseur Environ 85 m², orientation nord-ouest et sud-est Appartement plein de charme telaviviens Parquet en chêne Climatisation et abri dans l'immeuble Parking à proximité

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$3,07M
Quartier résidentiel En plein centre-ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$7,00M
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$665,280
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,23M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$22,000
Exceptionnel en centre-ville. Penthouse neuf de plain-pied. Magnifique penthouse de 6 pièces. 180 m². 150 m² de terrasse. Vue dégagée. 2 parkings et 1 cave. Disponible en juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,36M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
À vendre – Armon Hanatsiv, rue Eliyahou Hakim Charmante maison familiale avec jardin et dépendance Dans le quartier recherché d'Armon Hanatsiv, découvrez cette agréable maison en dou mishpahti d'environ 140 m², répartie sur deux niveaux et offrant un cadre de vie lumineux et fonctionnel. ? R…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller