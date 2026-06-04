  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Centre ville. face au parc. pour famille religieuse

Quartier résidentiel Centre ville. face au parc. pour famille religieuse

Raanana, Israël
depuis
$8,800
;
5
Laisser une demande
ID: 37941
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaBanim

À propos du complexe

Particulièrement adapté à une famille religieuse, cet appartement de 5 pièces situé rue Opsterland offre 130 m² habitables ainsi qu’une terrasse soukka de 12 m² avec vue dégagée sur le petit parc. Situé au 4ᵉ étage, l’appartement bénéficie d’un environnement agréable et verdoyant au cœur de la ville. ✔️ Double évier ✔️ 2 fours ✔️ Terrasse soukka ✔️ Vue dégagée ✔️ 1 parking ✔️ Miklat au rez-de-chaussée ✔️ Proche synagogues, écoles et commodités Un appartement confortable et fonctionnel, idéal pour une vie familiale agréable dans un secteur recherché de Raanana.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,62M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$2,00M
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,90M
Vous regardez
Quartier résidentiel Centre ville. face au parc. pour famille religieuse
Raanana, Israël
depuis
$8,800
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,37M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,48M
Penthouse neuf dans un emplacement très recherché. Rue calme, immeuble entièrement rénové avec ascenseur et parking. Parfait pour un investissement locatif ou pour y résider
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,18M
Appartement 5 pièces - 166m² - Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12m² - (soucca 4m²), 5ème étage Séjour-salle à manger, cuisine 4 chambres (mamad), 3 salles de bains, 3 WC Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handica…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller