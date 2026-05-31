  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces – rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)

Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces – rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)

Netanya, Israël
depuis
$1,08M
;
9
Laisser une demande
ID: 37676
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 390 000 ₪).

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Charmant 3 pièces en exclusivité au cœur du centre-ville de hadera au calme
Hadera, Israël
depuis
$514,750
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,07M
Quartier résidentiel Bel appartement 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$550,250
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf
Eilat, Israël
depuis
$940,750
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces – rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,08M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Nouveau sur le marché à la vente dans le quartier de Givat Shaul à l'entrée de Jérusalem par l'autoroute 1, au pied de la future ligne verte de tramway prévue pour début 2026, dans le projet de bureaux modernes la Tour des Aigles aussi connue sous le nom de Migdal HaTagyad. Une tour de 9 éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,69M
Appartement à vendre – Tel Aviv (Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff) Prix demandé : 7 590 000 NIS Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d'intimité et de design contempora…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,63M
Petit immeuble avec seulement 6 résidents, ascenseur et parking privé. Appartement 4 pièces – 100 m² avec terrasse de 56 m² et jardin privé de 96 m² inscrit au cadastre (Tabou). 3 orientations, grand salon lumineux avec grande cuisine, 3 toilettes, pièce mamad, suite parentale avec salle de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller