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Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec parking souterrain

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
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ID: 37652
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Modigliani, 9

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf de standing, appartement de 3 pièces 78m² habitable avec parking privatif. Livraison dans 2 mois ! À saisir

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Tel-Aviv, Israël
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