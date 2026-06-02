Quartier résidentiel Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

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40 appartements à louer – Uniquement pour les groupes et organisations.
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Un emplacement central et stratégique permettant un accès facile à tous les quartiers de la ville.
Une expérience résidentielle de qualité alliant confort, design et praticité, à quelques minutes à pied des principaux centres culturels, commerciaux et de loisirs de Jérusalem.
Appartements de 2 à 3 pièces
Différentes superficies disponibles
Situés du 1er au 7e étage
À partir de 6 000 ₪ par mois
✔ Appartements lumineux
✔ Agréable balcon
✔ Sans parking
Entrée à partir du 15 août
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Jérusalem, Israël
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