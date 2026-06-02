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Quartier résidentiel Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$6,000
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9
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ID: 37932
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

40 appartements à louer – Uniquement pour les groupes et organisations. Venez profiter d’un nouveau cadre de vie urbain, moderne et haut de gamme, au cœur de Jérusalem. Un emplacement central et stratégique permettant un accès facile à tous les quartiers de la ville. Une expérience résidentielle de qualité alliant confort, design et praticité, à quelques minutes à pied des principaux centres culturels, commerciaux et de loisirs de Jérusalem. Appartements de 2 à 3 pièces Différentes superficies disponibles Situés du 1er au 7e étage À partir de 6 000 ₪ par mois ✔ Appartements lumineux ✔ Agréable balcon ✔ Sans parking Entrée à partir du 15 août

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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