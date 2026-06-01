  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Sublime appartement d'architecte

Quartier résidentiel Sublime appartement d'architecte

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
;
6
Laisser une demande
ID: 37398
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

À propos du complexe

Appartement d'exception dans une rue calme et verdoyante, à 70m du boulevard Rothschild. Produit rare.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à vendre à tel aviv - kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,60M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,62M
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$568,000
Quartier résidentiel Quartier city - duplex 4 pièces
Ascalon, Israël
depuis
$592,850
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$4,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel Sublime appartement d'architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,41M
À vendre – Appartement 4,5 pièces avec vue mer dans le complexe Gan HaIr, Bat Yam. Appartement spacieux situé au 10ᵉ étage sur 20 dans une tour moderne et recherchée. Il offre 108 m² habitables et un balcon de 12 m² avec vue mer dégagée. Excellente exposition, très lumineux et bien ventilé.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,69M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller