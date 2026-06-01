  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hatzor-Haglilit
  4. Quartier résidentiel Étage complet calme et central + cave aménagée en studio

Quartier résidentiel Étage complet calme et central + cave aménagée en studio

Hatzor-Haglilit, Israël
depuis
$5,60M
;
2
Laisser une demande
ID: 37911
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Sous-district de Safed
  • Ville
    Hatzor-Haglilit
  • Adresse
    HaHula

À propos du complexe

À Kiryat Moshe, nouveau sur le marché : Idéalement situé à proximité du tram (ligne verte), magnifique 4,5 pièces s'étendant sur un étage entier. Terrasse souccah, 2ème étage, 4 orientations. Comprend un grand espace en entresol avec fenêtre faisant office d'unité d'habitation indépendante. Exclusivité Hadassa

Localisation sur la carte

Hatzor-Haglilit, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,41M
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Résidence boutique d'exception
Jérusalem, Israël
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Étage complet calme et central + cave aménagée en studio
Hatzor-Haglilit, Israël
depuis
$5,60M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,99M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,40M
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël. Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes r…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdod - appartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$623,000
Appartement 3,5 pièces à vendre avec balcon Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod. Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation. Description : • Superficie généreuse • Entrée sur un grand sé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller