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Nouveaux bâtiments à vendre en Hatzor-Haglilit

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Quartier résidentiel Étage complet calme et central + cave aménagée en studio
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Hatzor-Haglilit, Israël
depuis
$5,50M
À Kiryat Moshe, nouveau sur le marché : Idéalement situé à proximité du tram (ligne verte), magnifique 4,5 pièces s'étendant sur un étage entier. Terrasse souccah, 2ème étage, 4 orientations. Comprend un grand espace en entresol avec fenêtre faisant office d'unité d'habitation indépendante. …
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