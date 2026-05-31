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Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine

Ascalon, Israël
depuis
$1,69M
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ID: 37731
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer. D'une superficie de 159 m², avec une terrasse de 15 m², cet appartement spacieux et lumineux se trouve au 13e étage, offrant une vue dégagée et imprenable sur la mer. Caractéristiques : Résidence moderne avec piscine et salle de sport Mamad (pièce sécurisée) Climatisation centralisée Parking souterrain privatif À proximité immédiate de toutes les commodités (commerces, écoles, transports, etc.) Une opportunité rare dans un emplacement de choix, idéale pour une famille ou pour un investissement haut de gamme. À voir absolument !

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Ascalon, Israël
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