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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple

Jérusalem, Israël
depuis
$1,598
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5
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ID: 37597
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Très beau deux pièces bien agencé. Toilettes et salle de bain séparées. Terrasse extérieure. Appartement entièrement rénové avec installations modernes et neuves.

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Jérusalem, Israël
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