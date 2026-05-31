  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,31M
;
8
Laisser une demande
ID: 37873
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Heil HaHimush

À propos du complexe

À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques du bien : • 5 pièces principales • 2 salles de bains • 275 m² construits • 400 m² de terrain • Unité de logement indépendante à l'étage avec entrée séparée (2,5 pièces supplémentaires) • Idéale pour un revenu supplémentaire – louée actuellement • Piscine privée • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Proche de la plage • Commerces, restaurants et cafés • Parcs et espaces verts • Écoles et services essentiels • Transports en commun facilement accessibles • Quartier calme, sûr et agréable

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$9,22M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,69M
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel Vue exceptionnelle. quartier très recherché
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$4,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,31M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Afficher tout Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !
Hadera, Israël
depuis
$6,25M
BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité une villa de luxe à Hadera, au standing de Césarée ! Ses caractéristiques : - Une villa absolument exceptionnelle, 6 pièces de 270 m² sur un terrain de 420 m² - Un espace de vie luxueux, tout en parquet, avec sa cuisine casher ultra-moderne et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Tibériade, Israël
depuis
$11,21M
Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise. Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,54M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller