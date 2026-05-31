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Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
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8
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ID: 37753
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Modigliani, 9

À propos du complexe

En plein cœur de Tel Aviv. À 15 minutes de la plage. Immeuble neuf avec parking. 3 pièces entièrement équipé et meublé. 78m² net habitable. Rue très calme et verdoyante. Parfait pour un investissement ou bien pied-à-terre à Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israël
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