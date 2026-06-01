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Quartier résidentiel Maison bi-familiale de caractère et d'atmosphère uniques à vendre à kiryat hasharon, netanya

Netanya, Israël
depuis
$2,67M
01/06/2026
$2,67M
31/05/2026
$2,66M
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8
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ID: 37029
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Deganya, 71

À propos du complexe

Cette maison ne conviendra pas à tous. Elle est idéale pour ceux qui recherchent un véritable foyer, une ambiance chaleureuse et paisible. Spacieuse et lumineuse, cette maison bi-familiale est située dans une impasse tranquille à Kiryat Hasharon. D'une superficie de 264 m², elle est construite sur un terrain d'environ 295 m² avec un jardin arboré d'arbres fruitiers. Construite en 2011 et en excellent état. Au rez-de-chaussée, un vaste séjour avec hauts plafonds, baies vitrées et cheminée fonctionnelle. La cheminée, véritable source de chaleur, crée une atmosphère chaleureuse et conviviale en hiver. Cuisine spacieuse et pièces de vie pour les invités. À l'étage, quatre chambres dont une suite parentale. Deux chambres avec accès à un balcon. Trois salles de bains au total dans la maison principale. Au sous-sol, un logement indépendant avec cuisine, salle de bains et deux toilettes. Idéal pour un membre de la famille ou pour une personne seule. La maison est située dans un quartier recherché, prisé des familles et des professionnels du secteur technologique. Proche des écoles, d'un parc, d'un centre sportif municipal et d'un stade. Accès facile et rapide à l'autoroute 2 et à environ quinze minutes en voiture de la mer. Cette maison de caractère est faite pour ceux qui recherchent qualité de vie, espace et intimité. Ce n'est pas une maison standard et elle ne conviendra pas à tous.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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