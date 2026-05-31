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Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe

Bat Yam, Israël
depuis
$852,000
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9
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ID: 37659
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

À propos du complexe

Appartement à rénover 4 pièces 105m² + balcon 15m² avec vue dégagée. Possibilité de transformation en 5 pièces. Étage 5 sur 8 avec ascenseur. 300 mètres de la mer et 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes. Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.000NIS/mois).

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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