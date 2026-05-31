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Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
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ID: 37626
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À vendre dans un endroit calme et bucolique du quartier d'Arnona, un appartement de 4 pièces, 90m2, au premier étage, dans une petite copropriété, avec mirpeset, cave et parking. À proximité des transports en commun et du quartier commercial de Talpiot. Prix : 3650000 Shekels

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Jérusalem, Israël
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