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Quartier résidentiel Vue mer magnifique

Netanya, Israël
depuis
$712,000
01/06/2026
$712,000
31/05/2026
$710,000
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6
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ID: 37107
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Joli 2 pièces (1 chambre + salon) avec mirpeset à Soukka. Exposition ouest. Magnifique vue sur la mer. Idéal pour pied-à-terre ou investissement. Parking et cave inclus. Disponible immédiatement. Mamad inclus.

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Netanya, Israël
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