  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$3,68M
;
9
Laisser une demande
ID: 37903
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaGiborim, 17

À propos du complexe

À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les architectes d’intérieur Dana Oberson, le projet se distingue par un design raffiné, des espaces communs haut de gamme, un paysagisme signé Gil Dershman et un niveau écologique 5281 – 3 étoiles. Les résidents profiteront d’un club exclusif, d’une salle de sport, d’aires de jeux, de parkings souterrains avec bornes électriques et de halls d’entrée luxueux. Appartements et finitions Les appartements, du 3 au 5 pièces et penthouses, sont équipés de : • Système domotique intelligent et climatisation VRF • Cuisine haut de gamme avec plan de travail en quartz • Volets électriques, portes design et sols en grès porcelaine • Salles de bain raffinées avec robinetterie premium et finitions antidérapantes • Préparation pour home cinéma et borne de recharge électrique Avancement et conditions • Permis obtenu, travaux en cours • Banque accompagnatrice : Bank Hapoalim • Livraison prévue : 30 avril 2029 • Modalités de paiement avantageuses : sans intérêts ni indexation (20 % à la signature, 30 % via prêt promoteur, 45 % avant livraison, 5 % à la remise des clés) • Garantie constructeur Tidhar – 10 ans

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence aquarelle ganei b
Eilat, Israël
depuis
$1,30M
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 piÈces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$780,645
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,38M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$3,68M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,379
Un appartement propre, bien rangé et agréable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$6,50M
Résidences d’Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l’une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
En vente exclusive Dans un nouveau programme immobilier signé Carasso, livraison prévue en 2025 144 rue Ibn Gvirol À proximité du complexe Basel et du tramway. Un superbe appartement fonctionnel ! Au 7ème étage ! 2 ascenseurs dans l'immeuble 55 m² habitables, plus un luxueux balcon couvert…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller