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Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !

Jérusalem, Israël
depuis
$4,59M
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6
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ID: 37355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Nof Harim, 18

À propos du complexe

Dans le quartier de Beit Hakerem (Yeffe Nof), immeuble d'exception abritant 6 appartements seulement, grand 6.5 pièces seul à l'étage, 4 expositions, avec un large espace salon-salle à manger-balcon ; ascenseur desservant directement la pièce principale, suite parentale, accessibilité complète, mamad et parking. Appartement de charme à visiter absolument !

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Jérusalem, Israël
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