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Quartier résidentiel Exceptionnelle maison récente de 7 pièces au quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$4,79M
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ID: 37422
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaYarden, 14

À propos du complexe

בס״ד En exclusivité chez RE/MAX Hadera, une maison privée rare de 7 pièces à vendre dans le quartier HaPark de Hadera, un secteur calme et très recherché ! Situation : Cette maison unique en son genre est située au bout d'une belle rue résidentielle et calme, au bord du quartier Park, quartier très agréable et demandé, car récent, familial et vert… Caractéristiques : - Maison mitoyenne de 6 + 1 pièces, - Environ 180 m² sur un terrain de 250 m², - Grand salon particulièrement spacieux avec plafond haut, - Bel espace de salle à manger, adapté pour recevoir en grand ! - Cuisine casher, - Suite parentale XXL, avec parquet et salle d'eau, - Mamad (pièce sécurisée) au rez-de-chaussée, - Grand jardin au calme avec une belle terrasse ! - Pièce à part pouvant servir de cave ou de bureau, - Climatisations individuelles, - Entrée immédiate ! Il ne vous reste plus qu'à entrer et tomber sous le charme ! Prix : 4.790.000 ₪ Ra'hel 'Haya Benguigui RE/MAX Hadera Licence numéro 313736 054-22-64-689

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Hadera, Israël
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