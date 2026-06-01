Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces lumineux au centre-ville, à proximité du beth 'habad francophone de hadera !

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BZH
Nouvelle exclusivité du Département francophone de RE/MAX Hadera : un appartement comme neuf de 4 pièces spacieux et très agréable dans un bel immeuble récent.
Caractéristiques :
✔ Appartement 4 pièces d'environ 100 m²,
✔ Belle mirpeset exposée Sud de 10 m²,
✔ Cuisine ouverte avec son îlot,
✔ Salon lumineux,
✔ Suite parentale,
✔ 2 chambres supplémentaires dont un mamad,
✔ Au total 2 salles d'eau, 2 toilettes,
✔ Au 6ème étage sur 8,
✔ Système domotique (maison connectée),
✔ Place de parking avec borne de recharge pour véhicule électrique,
✔ Cave,
✔ Construction de qualité par le promoteur Avraham Levy.
Immeuble bien entretenu, à proximité des commerces, centres commerciaux, écoles, communautés, du Beth 'Habad francophone et de la boulangerie française « Le Moulin Doré »...
Excellent produit pour habitation ou investissement !
Achat possible à distance.
Contactez-nous RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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