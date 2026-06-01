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Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces lumineux au centre-ville, à proximité du beth 'habad francophone de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$2,17M
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ID: 37450
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité du Département francophone de RE/MAX Hadera : un appartement comme neuf de 4 pièces spacieux et très agréable dans un bel immeuble récent. Caractéristiques : ✔ Appartement 4 pièces d'environ 100 m², ✔ Belle mirpeset exposée Sud de 10 m², ✔ Cuisine ouverte avec son îlot, ✔ Salon lumineux, ✔ Suite parentale, ✔ 2 chambres supplémentaires dont un mamad, ✔ Au total 2 salles d'eau, 2 toilettes, ✔ Au 6ème étage sur 8, ✔ Système domotique (maison connectée), ✔ Place de parking avec borne de recharge pour véhicule électrique, ✔ Cave, ✔ Construction de qualité par le promoteur Avraham Levy. Immeuble bien entretenu, à proximité des commerces, centres commerciaux, écoles, communautés, du Beth 'Habad francophone et de la boulangerie française « Le Moulin Doré »... Excellent produit pour habitation ou investissement ! Achat possible à distance. Contactez-nous RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736

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Hadera, Israël
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