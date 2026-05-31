  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Penthouse à vendre à netanya

Quartier résidentiel Penthouse à vendre à netanya

Netanya, Israël
depuis
$1,24M
;
5
Laisser une demande
ID: 37636
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 toilettes 3 salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage Appartement lumineux, spacieux et idéalement situé. Rita : 0545464082

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,98M
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,17M
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$699,350
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse à vendre à netanya
Netanya, Israël
depuis
$1,24M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,80M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d'exception. Surfa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$6,80M
Résidences d’Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l’une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,24M
À vendre – Appartement 4 pièces en rez-de-jardin à Ashdod Situé dans une résidence calme et bien entretenue, à proximité immédiate des parcs, écoles, synagogues et commerces, cet appartement de 4 pièces a été entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité. Il offre une surface habita…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller