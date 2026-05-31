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Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
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10
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ID: 37664
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 90 Gusto

À propos du complexe

Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, très lumineux • Immeuble propre et bien entretenu, accès sécurisé • Travaux à prévoir avec belle opportunité de valorisation Une offre rare pour habiter ou investir au cœur de Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israël
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