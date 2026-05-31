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Quartier résidentiel 2 pièces avec ascenseur, immeuble de standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,750
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ID: 37833
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

À propos du complexe

Immeuble Bauhaus rénové. 2 pièces avec ascenseur, entièrement rénové. Produit rare et recherché, proche mer.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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