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Quartier résidentiel Rez-de-jardin spacieux

Ascalon, Israël
depuis
$674,500
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ID: 37803
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À Barnea, un rez-de-jardin spacieux

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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