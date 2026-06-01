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Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israël
depuis
$2,99M
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ID: 37531
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

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Bat Yam, Israël
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