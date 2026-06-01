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Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
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10
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ID: 37439
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 126 Barber Shop

À propos du complexe

Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon - 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon - 6e étage avec ascenseur - Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse - Appartement neuf, décoré par un architecte - Climatisation centrale Fujitsu - Mamad (pièce sécurisée) - Éclairage design dans tout l'appartement (Yair Doram et Dor Kimchi) - Cuisine "Novo" avec îlot central - Mur TV et meuble sur mesure en bois imitation béton, prévu pour un écran de 65'' - Volets roulants électriques à toutes les fenêtres et sorties vers le balcon - Placard intégré dans la chambre - Vue dégagée à l'est et au nord, sans possibilité de construction future en face - Balcon couvert avec fermeture en verre rétractable Prix : 4 850 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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