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Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale

Haïfa, Israël
depuis
$424,225
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5
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ID: 37446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa
  • Adresse
    Tuvim

À propos du complexe

À HAÏFA • À partir de 1 195 000 ₪ (326 034 €), entièrement meublés • Déjà loués et gérés par une société de gestion 24/7 • Vue mer panoramique et vue sur les jardins Bahá'í • Salle de sport 24/7 dans l'immeuble • Espaces de coworking • Balcons spacieux • Trois ascenseurs rapides • Service de ménage • Lobbys luxueux et design • Nombre limité d'appartements par étage – intimité maximale • Sécurité avancée : caméras, codes d'accès, étages sécurisés • MAMAD neuf à chaque étage • Option de rendement garanti : 7% sur 2 ans

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Haïfa, Israël
Loisirs

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