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Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre

Jérusalem, Israël
depuis
$4,90M
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8
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ID: 37379
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yaakov Salomon, 5

À propos du complexe

A Ramat Beit Hakerem, dans un immeuble calme, proche synagogues et transports, magnifique et vaste 4P très bien entretenu, triple orientation, avec trois accès à un grand jardin extrêmement agréable depuis le salon, la cuisine et la chambre parental. Double cuisine, suite parentale, pièce renforcée, deux caves et deux palces de parking faciles d'accès. Accessibilité sans marches.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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