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Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
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ID: 37471
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum HaNavi, 22

À propos du complexe

Appartement entièrement refait à neuf. Immeuble avec ascenseur / digicode. Meublé et équipé. À 5 min de la mer. Disponible immédiatement.

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Tel-Aviv, Israël
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