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Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
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ID: 37678
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tirza, 7

À propos du complexe

À VENDRE – 2 PIÈCES – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Appartement 50 m² + terrasse 7 m², dans immeuble neuf haut standing Situé au 1er étage, au calme absolu, esprit village en pleine ville Séjour lumineux avec cuisine ouverte Chambre spacieuse (mamad inclus) À pied : plage Alma, Jaffa, Neve Tzedek, tramway ligne rouge Bien loué 7 500 ₪ / mois – idéal investissement ou pied-à-terre Prix : 3 400 000 ₪ (flexibilité possible)

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Tel-Aviv, Israël
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